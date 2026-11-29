Papeletas de diferentes partidos - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los colegios electorales en Catalunya han abierto a las 9 de este domingo como estaba previsto, tras constituirse las mesas a primera hora con presidente y vocales:

A las 9.30 han abierto el 100% de mesas en Girona y Tarragona, el 99,86% de las de Barcelona y el 99,82% de las de Lleida, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Son 2.674 colegios con 9.076 mesas: Barcelona tiene 1.613 colegios y 6.548 mesas; Tarragona, 359 y 1.072; Girona, 389 y 894; Lleida, 313 y 562.

Hay 5.926.487 catalanes llamados a las decimoséptimas elecciones generales en España: 223.028 más que en los comicios del 23 de julio de 2023.