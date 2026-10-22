Catalunya y California (Estados Unidos) comparten soluciones para proteger la biodiversidad

Archivo - El informe propone prescribir una gestión forestal "más cercana a la naturaleza" - GALDRIC MOSSOLL - CREAF - Archivo

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha presentado en la COP17 de Biodiversidad en Armenia un informe sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad de las bioregiones mediterráneas, que Catalunya desarrolla conjuntamente con California (Estados Unidos) y en el que comparten soluciones ante la sequía, las olas de calor y los incendios.

El estudio, que se ha encargado al Creaf, compara las dos regiones y busca soluciones compartidas, ya que ambas comparten un clima mediterráneo y problemas cada vez más parecidos, como "ríos que pierden biodiversidad, bosques afectados por la sequía, grandes incendios y olas de calor marinas", informa el Creaf en un comunicado este jueves.

El secretario de Transición Ecológica de la Generalitat, Jordi Sargatal, ha afirmado que el objetivo es analizar los efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales y la sociedad: "Nos permitirá compartir y avanzar al dar respuestas más efectivas a los desafíos que plantean los fenómenos climáticos extremos y proporcionar modelos que se puedan replicar en el resto de países y regiones que comparten nuestro clima".

Según el informe, los sistemas acuáticos de agua dulce de California y Catalunya comparten episodios graves de sequía combinados con regímenes de lluvia cada vez más extremos, "lo que impacta en la fauna y flora de los ríos, donde los peces autóctonos son los que están sufriendo más los efectos climáticos en las dos regiones".

En cuanto a los bosques, Catalunya y California han llegado a "un problema parecido por caminos diferentes": en Catalunya el abandono rural y el fin de la explotación intensiva ha hecho crecer bosques jóvenes, densos y estructuralmente homogéneos con mucha demanda de agua; y en California, en cambio, décadas de supresión del fuego han producido también este tipo de bosques, que son vulnerables a la sequía, las plagas y los incendios.

El informe propone prescribir una gestión forestal "más cercana a la naturaleza", que tenga en cuenta elementos como la madera muerta, los árboles de edades diferentes o los microrefugios; también hacer una gestión forestal que ayude a reducir la competencia por el agua, favorecer las especies autóctonas resistentes a la sequía, recuperar prados y espacios abiertos y planificar a escala de paisaje.