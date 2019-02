Catalunya doblará el número de institutos escuela con 25 más el próximo curso

Publicado 11/02/2019 13:01:10 CET

No supondrá la construcción de nuevos edificios

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha anunciado este lunes que Catalunya contará con un mínimo de 25 institutos escuela más el próximo curso, con lo que prácticamente doblará la cifra actual de 28.

En rueda de prensa, ha explicado que, de estos 25 institutos escuela que se desplegarán, 22 son por implantación de Secundaria en centros de Primaria y tres por fusión de centros existentes, con lo que no se trata de equipamientos nuevos que no existieran este curso, y que se trata de una cifra que "no está cerrada".

Bargalló ha asegurado que la implantación de estos institutos escuela --Catalunya pasará a tener 53-- supone una "clara mejora" en la oferta de Secundaria, con una previsión de unas 1.500 plazas más para el próximo curso en estos 25 centros, y que se podrá llevar a cabo incluso aunque haya prórroga presupuestaria.

Ha explicado que en algunos casos no hará falta una adecuación del edificio para el próximo curso y en otros la ampliación puede ser progresiva en los próximos años, y ha remarcado que en ningún caso está previsto que esta implantación se hará en módulos prefabricados.

Se desplegarán en El Prat de Llobregat, Badalona (tres), L'Hospitalet de Llobregat, Sant Quintí de Mediona, Santa Coloma de Gramenet, Pont de Vilomara, Barcelona, Lleida, Ripollet (dos), Santa Susanna, Cabrera de Mar, Sant Celoni, El Vendrell, Cornudella de Montsant, Amposta, Montcada, Barberà, Terrassa, Rubí, Castellar del Vallès, Castelló d'Empúries y Avinyó.

Con este modelo, que supone que un solo centro pueda ofrecer los niveles educativos entre los tres y 16 años, ha dicho Bargalló, se cubren necesidades de escolarización, provocadas por el aumento de alumnos de Secundaria, y se ayuda a luchar contra la segregación escolar.

Bargalló ha dicho que en los 28 institutos escuela ya desplegados el análisis realizado ha permitido constatar una reducción del absentismo, una mejora del éxito escolar y una consolidación de la convivencia durante estos años.

Sin embargo, ha advertido de que no se trata del único modelo que va a impulsar el departamento, ya que la gran mayoría siguen siendo escuelas e institutos, y que no se trata de que en estos institutos escuela se unifique "como si fuese una única etapa educativa", aunque habrá una única dirección y claustro con docentes de ambas etapas.

PETICIONES

Ha explicado que han recibido una setentena de peticiones formales y un centenar informales para crear institutos escuela, del que ha dicho que no soluciona problemas muy concretos sino que es una "herramienta de mejora" como demuestran las evaluaciones realizadas.

Bargalló ha remarcado que han dicho 'no' a peticiones porque no había un aumento de la escolarización, su creación podría aumentar la segregación o el proyecto presentado no ofrecía unidad o continuidad pareciendo una "Primaria ampliada".

El departamento no ha querido avanzar cómo se irá ampliando el número de este tipo de centros, y Bargalló ha dicho que próximamente presentará la planificación de equipamientos para los próximos siete años.