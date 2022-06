CC.OO. asegura que las direcciones podrán escoger el 23% de docentes por perfil el próximo curso

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO. ha asegurado que el número de plazas de docentes "perfiladas" en las adjudicaciones provisionales del próximo curso se sitúa en el 23% del total de vacantes, más que el 11% del curso actual.

En una rueda de prensa este miércoles, su secretaria general, Teresa Esperabé, ha explicado que se han entregado 4.889 firmas a la Conselleria de Educación de la Generalitat contra la normativa que prevé este sistema, por el que las direcciones pueden reclamar directamente a los docentes que cumplan con el perfil sin pasar por los nombramientos habituales.

Además, según el sindicato, las direcciones han podido proponer (por otros métodos) el 83% de las adjudicaciones de jornada completa, ya sean incorporaciones o continuidades, de acuerdo con los datos provisionales.

Esperabé ha criticado que el decreto de plantillas (sobre el que han presentado un recurso contencioso-administrativo del que se hará la vista el próximo marzo) "promueve la competitividad negativa entre centros" y no ha dado ningún indicio de mejorar la calidad educativa.

La responsable de personal docente no universitario de la organización, Marga Romartínez, ha afeado que el decreto genera "discriminación" entre docentes, vulnerando sus derechos laborales, y un clima enrarecido --textualmente-- en los claustros.

"Estamos hablando de centros educativos: queremos que el alumnado aprenda a ser crítico y los valores democráticos, pero el ejemplo que estamos dando en la gestión del personal docente no es este", ha reflexionado.

El sindicato también ha asegurado que en el curso 2020-2021, de 43.728 docentes con requisitos para ser propuestos para una plaza, 10.654 no fueron reclamados por ninguna dirección: "¿No son válidos?", se ha preguntado Romartínez.

A su vez, la responsable de CC.OO. Educació en Girona, Ester Satorras, ha criticado que la dirección "no deba justificar" su decisión de no reclamar a un docente, por lo que, en su opinión, no hay control si no se renueva a una mujer embarazada o enferma.