Actualizado 22/10/2019 22:00:28 CET

Centenares de personas se concentran en plaza Espanya de Barcelona y tiran jabón a la fuente en una convocatoria de CDR tras la publicación de la sentencia del 1-O - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El CDR Barcelonès ha dado por finalizada sobre las 21.20 horas, tras más de dos horas, la concentración en la plaza Espanya de Barcelona de rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo en la que se ha tirado jabón a la fuente y la calzada "para limpiarlo todo".

La concentración, en tono festivo y reivindicativo, se ha iniciado sobre las 19 horas con el corte de tráfico en ese punto, y algunos han comenzado a tirar jabón a la fuente de la plaza con lemas como 'No hi ha sabó per tanta merda' (No hay jabón para tanta mierda).

La Guardia Urbana ha cifrado en unos 2.000 los asistentes a la concentración en plaza Espanya de Barcelona, en el noveno día de movilizaciones tras la sentencia.