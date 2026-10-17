CGT firma un acuerdo que pone fin a la huelga de Groundforce en el Aeropuerto de Barcelona

Archivo - Decenas de personas en colas ocasionadas por la huelga de trabajadores de handling, en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

CGT ha anunciado este sábado que ha firmado un acuerdo que pone fin a la huelga indefinida de la plantilla de Groundforce en el Aeropuerto de Barcelona, ha informado en un comunicado.

"Tras todo este tiempo de lucha, damos el acuerdo por bueno y, por tanto, la huelga queda desconvocada", aunque el sindicato ha lamentado que no han logrado la readmisión de tres trabajadores.

Ha explicado que, a pesar de "la insistencia y la negociación", la empresa se niega a readmitirlos, por lo que llaman a una concentración este lunes a las 11 horas en la zona de salidas.