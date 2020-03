Chacón: "O hacemos algo para que no cierren las pymes o tendremos un drama real"

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha puesto este lunes el foco en ayudar a la continuidad de las pymes y del negocio de los autónomos, ya que suponen más del 95% del tejido productivo de Catalunya.

"O hacemos algo para que no cierren o realmente tendremos un drama real", ha afirmado la consellera en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha expresado su temor por que se pueda disparar el desempleo en los próximos meses.

Ha lamentado que pymes y autónomos son los "grandes invisibles" de la crisis económica derivada de la pandemia global de coronavirus, y que por eso se deben implementar más ayudas que garanticen la continuidad de sus negocios.

Ha sostenido que para ninguna empresa es plato de buen gusto presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), si bien ha indicado que es una cuestión de supervivencia: "Hacen falta más medidas si no queremos que estas empresas cierren", ha insistido.

Preguntada por la petición de la patronal catalana Pimec de replantear los Presupuestos de 2020 para hacer frente a la crisis económica derivada del Covid-19, ha apostado por implementar medidas en las que el Govern tenga margen de maniobra, y ha citado como ejemplo la moratoria de tributos.

"Esto no estaba en el guión ni era previsible. Es una situación de crisis muy importante no sólo de la demanda, sino también de la oferta", ha apuntado, y ha advertido de un efecto dominó cuando la población no tenga poder adquisitivo.

"O bien hay una cobertura legal, con un confinamiento general, o bien se dan prestaciones que permitan continuar a las empresas con ayudas para las pymes, que son las grandes invisibles", ha finalizado la consellera.