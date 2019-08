Chacón sobre Nissan: "La Generalitat defiende y defenderá como nunca la planta"

447967.1.644.368.20190804102043

Considera "absurdo" que le reprochen no visitar la compañía en su viaje a Japón

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha asegurado que "la Generalitat defiende y defenderá como nunca la planta de Nissan" en la Zona Franca de Barcelona, ante las críticas por no haber visitado la sede de la compañía en su viaje institucional de la pasada semana en Japón.

En una entrevista de Europa Press, ha sostenido que si alguien ha querido dar a entender que no visitar la compañía significa que no hablan con ella o que no se preocupan, está muy alejado de la realidad: "Lo considero realmente absurdo".

"Nosotros no hemos ido a buscar la foto de Nissan a Japón, nosotros con la empresa estamos trabajando y respetamos lo que la compañía nos pide ahora a todos los países donde tiene inversión", ha argumentado, tras constatar una transformación a gran escala del sector automovilístico.

"HAY INTERLOCUCIÓN REGULAR Y CONSTANTE"

Ha asegurado que están acabando de definir estrategias, y ha dicho que entienden que a nivel protocolario se pidan homólogos en el cargo: "No ha habido visita, hay interlocución regular y constante con Nissan".

Ha insistido en que prefiere trabajar en los despachos y dar salida a aspectos que nos son simples, y ha puntualizado que no se trata tanto de un problema de la planta de aquí: "Creo que ya hemos demostrado presentando candidatura que apostamos por la permanencia de la actividad en la planta de Catalunya".

Cree que si un sector se está planteando su estrategia de forma tan importante hay que ser competitivos con startups vinculadas a la innovación en cuanto a las soluciones de movilidad: "Nosotros ponemos en valor cuales son nuestros activos, el ecosistema de startups, los centros tecnológicos, las universidades y las infraestructuras".

PLAN PARA LA AUTOMOCIÓN

Preguntada por la posibilidad de atraer la fabricación de baterías de coches eléctricos, la consellera ha sostenido que están trabajando en ello, y ha llamado a avanzar hacia las futuras soluciones que planteará el modelo de baterías.

"Avancemos a lo que sucederá dentro de unos años, pues el modelo de baterías avanzará hacia otras soluciones, seamos los primeros. Avancemos a cuál es la evolución de los sistemas de energía que tendrán que proveer los automóviles en el futuro", ha señalado.

Ante la petición de crear una alianza empresarial para atraer la fabricación de baterías, planteada esta semana por CC.OO. de Catalunya, ha sostenido que están de acuerdo y les encontrarán para trabajar en ello.

"La transformación es tan y tan grande que no la entiendo de otra manera que haciendo alianzas sector público, privado, agentes y empresas", ha añadido.

PACTE NACIONAL

Chacón ha admitido que es cierto que el Pacte Nacional per a la Indústria no está avanzando como está previsto: "No tener Presupuestos hace que algunas acciones no se puedan llevar a cabo con la previsión presupuestaria que nosotros teníamos establecida".

Sin embargo, ha recordado que el cumplimiento es muy positivo porque supera el 87% y que, pese a no tener presupuestos, han trabajado para buscar ingresos a través de otras vías.

"El hecho de no tener Presupuestos hace que no podamos cumplir el 100% del pacto, sí", ha añadido.

POSICIONAR LA ECONOMÍA

La consellera ha explicado que durante este primer año al frente del departamento han tenido que posicionar la economía catalana donde le correspondía después de "los mensajes que había por parte del Gobierno español, de algunos medios y de grupos de interés" de caos a nivel económico.

"Y lo que hemos hecho este año es decir: nosotros tenemos una serie de ideales y objetivos políticos que no están en contradicción en ningún caso en la capacidad para gestionar el día a día de nuestra economía", ha aseverado.

También ha dicho que pese al 155 y al decreto para facilitar el traslado de sedes, los indicadores económicos se mantuvieron positivos.