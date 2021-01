Chacón (PDeCAT) reprocha a JxCat hablar de implantar la independencia si se supera el 51%

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha reprochado a JxCat hablar de implementar una hipotética república catalana si se superan el 51% de los votos entre las fuerzas independentistas.

En una entrevista del Ara recogida por Europa Press, Chacón ha asegurado que en PDeCAT son "realistas" al admitir que los partidos independentistas no cuentan con suficiente unidad estratégica para alcanzar su objetivo.

"Estamos discutiendo entre nosotros. Si no hay este mínimo, ¿cómo queremos implementar qué? Que estamos todos de acuerdo en que queremos un país libre, sí. Pero la forma de llegar a ello y qué tipo de país, no", ha reflexionado.

Ha añadido que se debe pasar del independentismo al independentismo realista y asumir las cosas que se han hecho bien y las que se no, por qué, de lo contrario, los independentistas se "seguirán engañando y gestionando frustración".

En relación a los pactos, Chacón ha dicho que no pactaran con los que no reconozcan el derecho a celebrar un referéndum ni con aquellos partidos que no estén de acuerdo en reducir la presión impositiva: "No entraremos en el Govern renunciando a nuestro marco ideológico".