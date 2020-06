El Ciac celebra el plan del Gobierno para la automoción pero pide concreción

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de la Industria de Automoción de Catalunya (Ciac) ha celebrado este lunes el 'Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada', que estará dotado con 3.750 millones de euros para relanzar al sector, si bien ha pedido conocer en mayor profundidad los detalles.

Ve un acierto priorizar el vehículo eléctrico, tal y como propone la industria automovilística para luchar contra el cambio climático, así como que "el resto de vehículos sean tenidos en cuenta mientras dure la transición hacia la electrificación", ha informado en un comunicado.

"Sin embargo, hasta que no se conozcan los detalles del plan para el sector de la automoción y veamos cómo quedan las ayudas para la ciudadanía, no podremos saber si es suficiente o no y hacer una valoración más exhaustiva", ha matizado.

Ha considerado positivo que las administraciones públicas tengan una partida para actualizar las flotas de coches para que sean 100% eléctricos: "Aunque es un paso importante el hecho de tener 100 millones destinados a esta acción, nos genera algunas dudas que sean suficientes para afrontar una renovación total de los vehículos públicos".

También ha celebrado la propuesta de tener 340.000 puntos de recarga públicos en toda España en 2030 y 830.000 en 2040: "Aunque nos da miedo que sea a un ritmo mucho más lento del que tocaría para incentivar la compra de vehículos eléctricos. Las cifras son interesantes, pero no tanto el calendario previsto".

"El objetivo no debe ser sólo renovar el parque automovilístico, sino tener una mirada más lejana y estratégica. La apuesta por la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación son muy interesantes", ha finalizado el Ciac.