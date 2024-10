Cid (Comuns): Illa "será juzgado" por si prioriza vivienda y Rodalies y no por ampliar el Aeropuerto

Insta a Illa a que "explore todo el autogobierno de Catalunya" para regular el alquiler de temporada

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha augurado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "será juzgado" por si prioriza cuestiones como la vivienda y Rodalies y no por si se amplía el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

"Creo que será juzgado como presidente de la Generalitat por dos cuestiones que para nosotros son fundamentales", ha sostenido Cid en su intervención en el Debate de Política General, y ha aludido a la crisis de acceso a la vivienda y a Rodalies, cuya gestión, a su juicio, marcarán el mandato del socialista.

"No sé si tenemos que tener un aeropuerto de mega-Champions League cuando tenemos las Rodalies de 2ª regional", ha cuestionado.

Ha criticado que la apuesta del Govern sea "traer 20 millones más de turistas y ampliar sin límite el Aeropuerto del Prat" y ha asegurado que lo que tiene que hacer el Ejecutivo es priorizar un país de trenes ante un país de turistas.

Sobre el alquiler de temporada, ha instado a Illa a que "explore todo el autogobierno de Catalunya" para regularlo hasta, en sus palabras, donde se pueda.

Además, le ha pedido "implicación máxima como mínimo al mismo nivel que la defensa del nuevo sistema de financiación para Catalunya".

A PP Y JUNTS

Ha remarcado que, para los Comuns, esta legislatura se trata de vivienda: "El Govern no puede fallar. No puede fallar con el nuevo sistema de financiación y no puede fallar con el derecho al acceso a la vivienda".

"No es culpa nuestra si no saben leer las leyes", ha sostenido sobre el grupo del PP en materia de vivienda, así como también ha cargado contra Junts por tumbar la ley para regular el alquiler de temporada en el Congreso.

"No argumenten que esto es defender Catalunya, no tienen la exclusividad de defender Catalunya", ha espetado a los de Carles Puigdemont.