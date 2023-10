El cineasta Lluís Miñarro recibe la Venus de Honor del festival Filmets Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director y productor de cine Lluís Miñarro ha recibido este lunes por la tarde la Venus de Honor del festival Filmets Badalona (Barcelona) en reconocimiento a su trayectoria internacional de más de 40 años.

Miñarro ha recibido el premio en el Teatre Zorrilla de Badalona y ha expresado que "el día que los Estados produzcan cámaras de cine en lugar de armas, el mundo irá mucho mejor", ha explicado el festival en un comunicado.

Nacido en Barcelona, Miñarro ha dirigido las películas 'Love me not' (2019), 'Stella candente' (2014), 'Blow Horn' (2009) y 'Familystrip' (2009), ha producido más de 45 largometrajes reconocidos internacionalmente con más de 140 premios, entre ellos la Palma de Oro de Canes 2010 con 'Uncle Boonmee who can recall his past lives'.