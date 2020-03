Colau afea a Torra pedir confinamiento mientras no pone el "máximo esfuerzo" en sus competencias

Considera que lo que exige el presidente es "abstracto" y le emplaza a concretar

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado este viernes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, una mejor gestión en las residencias de gente mayor --ha asegurado que muchos ayuntamientos están agobiados ante la situación-- y le ha reprochado: "No entiendo que se pase todo el día hablando del confinamiento, y que competencias que le son propias no se estén gestionando con el máximo esfuerzo".

Así se ha pronunciado la máxima responsable de la capital catalana en una entrevista a Ràdio 4 recogida por Europa Press, en la que también ha afeado al presidente catalán que su petición al Estado de confinar concretamente Catalunya sea planteada "en términos abstractos y confrontativos", por lo que le ha pedido concreción.

Ha defendido que todos los políticos con responsabilidades tienen la prioridad de proteger a la población, pero le ha pedido a Torra que especifique qué actividades quiere parar: "Nosotros como Barcelona, cuando se hizo el decreto de alarma, sacamos un decreto detalladísimo, mucho antes que la Generalitat, diciendo qué era un servicio esencial y qué no".

Y ha seguido explicando que el Ayuntamiento paró las obras públicas y pidió al Estado parar las privadas --todavía no lo ha hecho--, mientras observaba con perplejidad a principios de semana que la Generalitat no había parado las suyas.

Colau, además, ha dicho que a ella no le representa cuando las gestiones se generalizan y el debate se convierte en un "Madrid lo hace todo mal y Catalunya todo bien", y ha apuntado que igual que ella pide al Estado que pare las obras, también pide a la Generalitat que actúe mejor con las residencias.

HOTELES PARA PERSONAS CON PISOS PEQUEÑOS

Ha destacado que en Barcelona hay familias que viven en pisos muy pequeños con condiciones higiénicas muy justas, "una crisis con un sesgo social muy grande", por lo que ha planteado que, si es necesario, se puedan utilizar hoteles para personas que teniendo síntomas en su casa, no se puedan aislar.

También ha destacado la necesidad de suspender los alquileres de privados "si o sí", como ha hecho el Ayuntamiento con sus 12.000 alquileres municipales, y ha concretado que se debe hacer en el caso de tiendas y otros comercios que teniendo que cerrar, hayan disminuido sus recursos.

Sin embargo, ha subrayado que la imposibilidad de hacerlo se materializa en la incapacidad de anteriores consistorios de no haber hecho un parque público de alquileres.

SANITARIOS DE OTROS LUGARES

Ha puesto en valor el trabajo de los servicios esenciales, y ha propuesto que vengan médicos de otros sitios "como han hecho otros países", y cuando pase el pico de la pandemia en Catalunya, que también los catalanes ayuden a otros, y se ha referido a una globalización de solidaridad y empatía.

En este sentido, ha considerado que Europa está fallando y que no le sorprende porque ya actuó así con la crisis de los refugiados: "Europa no está unida y no tiene las prioridades claras", ha zanjado la máxima edil barcelonesa.