Colau dice que el Rey defendió la Constitución y ella replicó que hay otras "maneras"

Publicado 26/02/2018 18:39:18 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado este lunes que sostuvo ante el Rey que "hay maneras más constructivas y positivas" de defender la Constitución que las cargas policiales que ocurrieron el pasado 1-O, durante la cena de inauguración del Mobile World Congress (MWC) que tuvo lugar este domingo.

"Él --el Rey-- me dijo que su trabajo y su rol institucional es defender la Constitución y yo le dejé muy claro que eso no se lo cuestiono, que lo daba por hecho, pero que ésta se puede defender de muchas maneras diferentes y que yo creo que con cargas policiales en escuelas con gente pacifica no es la mejor manera", ha detallado Colau en declaraciones a los medios de comunicación en el Four Years From Now (4Y4N), evento paralelo a la feria de móviles.

Colau ha repetido que la conversación con el monarca fue tranquila y que en ella insistió que "Barcelona es una ciudad de paz y de diálogo", y que el consistorio se ha ofrecido para generar espacios de puentes para mediar.

"Le dije que no era una cuestión de independentistas, que, en general, en Barcelona y Catalunya lo de las cargas policiales no se entiende", ha agregado.

NORMALIZAR LA DISCREPANCIA

Colau ha remarcado que no participar en el besamanos previo a la cena de inauguración del MWC, que ha indicado que es un saludo arcaico, anacrónico y antiguo, fue una manera de manifestar el "malestar" que sostiene que existe tanto en Barcelona como en Catalunya por las cargas policiales del 1-O.

"No se entendió que el posicionamiento del Rey, en lugar de estar por encima de las posiciones de partido y llamar al dialogo y la reconciliación, fuera un posicionamiento muy duro que avaló la represión que se produjo aquí", ha apuntado.

Para la alcaldesa, se debe poder normalizar en democracia que hayan discrepancias entre instituciones, sin que ello implique que deje de haber respeto y colaboración entre éstas, como defiende que se muestra en que haya participado en la cena inaugural en sí y la inauguración del MWC de este lunes, ocasiones donde ha añadido que se ha saludado con el monarca "con normalidad".

"No hay ninguna institución que sea intocable: todos debemos asumir que lo que hacemos y decimos también conlleva a que los ciudadanos nos puedan criticar", ha recalcado.