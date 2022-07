Colau lamenta la "gran ocasión perdida" en los Juegos del 92 de crear más vivienda pública

Insiste en que los JJ.OO. de Invierno "no tenían sentido" y aboga por explorar nuevos eventos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado la "gran ocasión perdida" en los Juegos Olímpicos de 1992 de crear más vivienda pública, un hecho que asegura que el consistorio está intentando recuperar para paliar las necesidades de la ciudad.

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press con motivo de los 30 años de los Juegos, inaugurados el 25 de julio, que la capital catalana acogió en el 92 y que el Ayuntamiento conmemorará este jueves con un acto institucional en el Saló de Cent del consistorio.

Colau ha destacado el legado que los Juegos dejaron en la ciudad, a nivel deportivo, urbanístico y de proyección internacional, con la que "el mundo se enamoró de Barcelona", y ha celebrado que se supiera aprovechar la oportunidad de hacer una transformación urbanística.

Sobre dicha transformación, ha reflexionado que, si en ese momento el símbolo fue la recuperación del mar para la ciudadanía, ahora lo es "la recuperación de calles y plazas", con el proyecto de 'supermanzana' que su gobierno está impulsando.

Su primer recuerdo de los Juegos Olímpicos es que coincidió con un viaje de Interrail que hizo por Italia ese mismo verano, cuando le preguntaban de dónde era y, al decir de Barcelona, lo relacionaban con los Juegos y la inaguración, "que fue absolutamente mágica".

También ha rememorado los Juegos Paralímpicos al volver de su viaje en septiembre y que fue a verlos con un familiar que había sufrido un accidente que le dejó en silla de ruedas: "Eso fue todavía más emocionante, este es el recuerdo más especial que tengo".

NO ES "LA SOLUCIÓN MÁGICA"

Colau ha negado que Barcelona necesite un gran evento para transformarse, por lo que ha abogado por ver los grandes eventos como "una gran oportunidad pero no como la solución mágica" y por recordar los JJ.OO. del 92 con orgullo y no con nostalgia porque asegura que en el siglo XXI hay nuevos retos e ideas.

"Lo que sería un error es pensar que la ciudad no avanza o no mejora si no tiene un evento. Esto solo lo defendería alguien que no tiene ideas. Nosotros tenemos muchas", ha sostenido, y ha valorado los eventos que se celebran en la ciudad, como el Mobile World Congress (MWC), la vuelta ciclista y la Copa América de Vela.

Ha insistido en que los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030 "no tenían sentido" y ha apostado por revisar los tipos de eventos que acoge la ciudad porque considera que no hay una receta única que se adapte a las nuevas oportunidades.