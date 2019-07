Colau pide a Torra más Mossos y lealtad institucional en asuntos de seguridad

Actualizado 30/07/2019 21:04:45 CET

El presidente de la Generalitat, Quim Torra y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se saludan antes de la reunión en el Palau de la Generalitat. - David Zorrakino - Europa Press

El Govern replica que la política de seguridad del Ayuntamiento el pasado mandato fue "errática"

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha transmitido este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, la necesidad de aumentar los efectivos de Mossos más allá de los 300 agentes anunciados por el conseller de Interior, Miquel Buch, al que ha reprochado sus declaraciones criticando al Ayuntamiento, por lo que pide lealtad institucional "en un tema tan sensible como la seguridad".

"Hace un año, el conseller de Interior decía que no hacían falta más agentes. Ahora ha corregido con los 300 Mossos más. Yo le he dicho al presidente que esto no va a ser suficiente. Nosotros hemos ido aumentando la plantilla de Guardia Urbana y en cuatro años queremos crecer en 1.000 agentes más", ha dicho en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente en el Palau de la Generalitat.

La alcaldesa ha mostrado su malestar con las declaraciones de Buch: "Decía que nos habíamos relajado con la seguridad. Son declaraciones impropias, no son las adecuadas para la lealtad institucional. Si desde el Ayuntamiento nos hemos relajado, qué tendría que decir yo de la incomparecencia de la Generalitat", ha dicho, aunque ha subrayado que en la reunión el tono ha sido constructivo y de buscar soluciones y que se han emplazado a colaborar.

Colau ha afirmado que durante los últimos años no ha habido la coordinación necesaria entre Mossos y Urbanos en la ciudad, no por el cuerpo, sino "porque la conselleria de Interior no daba la orden" de que participaran en operativos conjuntos y ha asegurado que los primeros dispositivos realizados en el barrio del Raval contra el tráfico de drogas los llevó a cabo la policía local en solitario.

La alcaldesa ha sostenido que el incremento de agentes policiales en la calle es necesario porque genera un efecto disuasorio en los robos, que asegura que "se han incrementado" en los últimos años.

Más tarde, en otra rueda de prensa para dar cuenta de la reunión Torra-Colau, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha reconocido las declaraciones realizadas por Buch y ha añadido que durante el mandato anterior, la política de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona fue "errática".

"Pero ahora hay voluntad constructiva para trabajar entre los cuerpos de Mossos d'Esquadra y de Guardia Urbana en la línea que necesitan y quieren los ciudadanos", ha subrayado Calvet, que ha insistido en que el Govern prevé incrementar el cuerpo de la policía catalana en esos 300 efectivos.

A las demandas de Colau sobre la necesidad de más Mossos, el conseller ha explicado que para eso "hace falta repensar los parámetros de despliegue de los Mossos", y se ha referido al dispositivo Toga, que destina a agentes a la seguridad de edificios del departamento de Justicia.

MANTEROS

Preguntada por el dispositivo conjunto de seguridad contra los manteros del lunes, la alcaldesa ha explicado que se trataba de recuperar el espacio público, pero ha subrayado que el asunto de los manteros se resuelve con medidas estructurales como el cambio de la Ley de Extranjería que les permita "acceder a trabajos más estables".

Ha reconocido estar en contra de muchos apartados de esa ley, pero entiende que en el punto de la integración laboral se puede alcanzar un acuerdo amplio y se puede modificar por decreto, por lo que ha pedido primero que se constituya un gobierno central y después emplazarle a introducir esas modificaciones.

Para el conseller, el éxito de ese tipo de dispositivos reside en la "perseverancia" y ha asegurado que ahora la voluntad y la disponibilidad política para ser perseverantes está, con el objetivo de acabar con una situación que ha subrayado que es ilegal y para conseguir recuperar la convivencia en el marco de la vía pública, según sus palabras.

BATLLE

Preguntada por las declaraciones del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, sobre realizar un retorno acompañado a los menores migrados no acompañados a sus países de origen, la alcaldesa ha destacado que el concejal de Units "rectificó su palabras".

"Son menores. Lo importante son sus derechos. Él se refería a un plan de la Generalitat que ya existe y que se da para casos voluntarios, pero nunca para la expulsión de un menor. No se puede estigmatizar a un colectivo tan vulnerable", ha zanjado.