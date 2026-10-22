Colau y Urtasun completan su lista por Barcelona al 29N con Miralles, Berrio, Martín y Mena

Archivo - El diputado del grupo parlamentario Sumar, Gerardo Pisarello (i), acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d) y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (c), durante el acto de presentación de su candidatura a las primarias de BComú - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional Extraordinario de los Comuns ha aprobado este jueves las candidaturas de Comuns-Front Ampli por las cuatro provincias catalanas para el 29 de noviembre, y la cabeza de lista, Ada Colau, y su número 2 por Barcelona, Ernest Urtasun, completan la lista con Júlia Miralles (3), Andrés García Berrio (4), Lucía Martín (5) y Joan Mena (6).

En un comunicado, la formación política ha detallado que han aprobado las listas definitivas con un 66% de votos a favor, un 34% en contra y 20 votos en blanco.

Han defendido que el partido "presenta un equipo con liderazgos femeninos, que combina la experiencia de la gestión al frente de las instituciones y la voluntad de renovación, con la incorporación de caras nuevas".

No repetirá como candidata la que fue número 1 por Barcelona en las anteriores elecciones generales, Aina Vidal, que continuará siendo portavoz de los Comuns y "participará activamente en la campaña", y tampoco lo hará uno de los actuales portavoces de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, que es el candidato a la Alcaldía de Barcelona.

Júlia Miralles fue la número dos de los Comuns a las pasadas elecciones europeas; Andrés García Berrio es diputado de los Comuns en el Parlament; Lucía Martín fue diputada en el Congreso entre 2016 y 2019 y también fue concejala de vivienda durante el primer mandato de Colau y lo es actualmente, y Joan Mena fue diputado en el Parlament y en el Congreso, y ahora es concejal de Sabadell (Barcelona).

GIRONA, LLEIDA Y TARRAGONA

En el séptimo puesto de la lista está la actual diputada en el Congreso Viviane Ogou, y también repetirá en las listas la candidata por Girona, Júlia Boada, que obtuvo un escaño en las generales de 2023.

En la demarcación de Tarragona la candidata será Ester Roca, funcionaria de carrera en el Ayuntamiento de Tarragona; mientras que por Lleida, encabezará la lista Montse Cortassa, que es concejala de los Comuns en el Ayuntamiento de Almacelles (Lleida).

Los Comuns han reivindicado "la necesidad de una izquierda que no se resigna, que planta cara a los privilegios y que quiere impulsar respuestas concretas a los problemas cotidianos de la ciudadanía", entre los que enumeran el derecho a la vivienda, la mejora de los salarios, el refuerzo de los servicios públicos y la defensa de la democracia ante la extrema derecha.