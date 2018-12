Colectivos de abogados se ofrecen a asesorar sobre derechos a los manifestantes del viernes

Publicado 20/12/2018 14:19:12 CET

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varios colectivos de abogados se pondrán el viernes a disposición de la ciudadanía para informar y velar por que se respeten los derechos derechos fundamentales "y observar posibles vulneraciones de derechos de la ciudadanía" durante las movilizaciones previstas contra el Consejo de Ministros que se hará en Barcelona.

En un comunicado, afirman que estarán a pie de calle, piden defender los derechos fundamentales "pacíficamente", recomiendan no declarar sin la presencia de un abogado, y recuerdan el derecho a no declarar.

Los colectivos son Coordinadora de l'Advocacia Catalunya, Juristes pels Drets Humans del Maresme, +Drets Humans, Dret defensa Girona, Juristes de l'ANC, Drets, Juristes per les Llibertats, Advocacia per la Democràcia Lleida, Constituïm, Querellants per la República, Juristes pels Drets Humans, Advocats Voluntaris 1O, Compromesos, Juristes per la República Tarragona y Comissió dels Drets Fonamentals Icavic.

En otro comunicado, #SomDefensores anuncia que también estará en la calle: es una red impulsada por el Centre per la Defensa Drets Humans - Irídia, Novact, Institut de Drets Humans de Catalunya la Lafede.cat - Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global, que concretan que no están entre los convocantes de movilizaciones.

Prevén un dispositivo humano para "recoger y monitorizar la violencia policial" que pueda haber, además de asesorar a la gente que se movilice si se vulneran sus derechos, y los miembros de la red se identificarán con un chaleco verde y una acreditación personal.