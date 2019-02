Collboni (PSC) critica que Valls se manifieste "con los amigos y aliados de Le Pen"

Publicado 09/02/2019 12:38:25 CET

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha criticado al candidato a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, por acudir a la manifestación del domingo en Madrid "con los amigos y aliados de Le Pen" en España, en referencia a Vox.

En declaraciones este sábado, Collboni ha afirmado que Valls se presentó como un candidato independiente y "ha acabado siendo el delegado de Rivera en la política barcelonesa", tras lo que le ha acusado de ir a una manifestación que va desde la derecha a la ultraderecha, lo que ha tildado, ironicamente, de transversal.

"Valls demuestra lo que ocultaba. Mañana caerán las mascaras del señor Valls", ha sostenido Collboni, que ha pedido que explique por qué alguien con la tradición francesa de bloquear a la ultraderecha se manifiesta con Vox en España.

Ha lamentado que la manifestación del domingo "solo contribuirá a la división, la crispación y el enfrentamiento que están buscando las tres derechas, del PP, Vox y Cs" y la ha calificado de irresponsable por ir contra un gobierno que intenta dar soluciones.

También ha reiterado que el compromiso del Gobierno siempre ha sido el diálogo pero dentro de la ley y que no se pueden "plantear soluciones que no estén contempladas dentro de la Constitución y del Estatut y caminos que no tienen recorrido".

Preguntado por la visita de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a Roma por el bloqueo de las embarcaciones de rescate de diferentes ONG, como Open Arms, Collboni ha deseado que en ese caso concreto "las trabas burocráticas que se hayan podido producir se solucionen lo antes posible".

Ha defendido que la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "supuso un cambio en positivo y un punto de inflexión en las políticas migratorias europeas", que pidió que se regulara y se coordinaran entre los Estados miembro.