Líderes reunidos en la Conferencia de Ciudades Mediterráneas 2026 que se celebra en Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado el papel de las ciudades como constructoras de las condiciones que hacen posible la paz, y ha expuesto: "Lo hacemos en los barrios, en las escuelas y en los servicios municipales. Cuando mantenemos el diálogo aunque los canales entre estados se rompan y cuando cooperamos para sostener servicios esenciales".

Lo ha dicho en su intervención en la Conferencia de Ciudades Mediterráneas 2026 celebrada en el Palau de Pedrables y organizada por el Instituto Europeo de la Mediterránea (IEMed) y MedCities en el marco del 11 Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, informa el consistorio en un comunicado este lunes.

Collboni ha subrayado la importancia del "multilateralismo local" como una herramienta política al servicio de unos objetivos concretos, ya que las ciudades pueden mantener los puentes abiertos, según él.

Ha recalcado que Barcelona está "firmemente comprometida con la paz" y ha ejemplificado esta idea con la iniciativa de organizar la primera edición del Premio Internacional Barcelona por la Paz.

La conferencia ha abierto los actos del 11 Foro Regional de la UpM que se celebrará hasta el miércoles con el encuentro de los Ministros de Exteriores de la región euromediterránea.

NABLUS

Por otra parte, Collboni y la alcaldesa de la ciudad de Cisjoradnia Nablus, Anan Atteereh, han firmado el acuerdo entre ambas ciudades para reforzar la cooperación y promover el intercambio técnico en el desarrollo urbano, la gestión de espacios públicos, la infraestructura verde, la participación ciudadana y la prevención de las violencias de género.

El Ayuntamiento ha enmarcado esta acción en el Distrito 11 Ciudades de Palestina, sumando Nablus a las ciudades palestinas y territorios de acogida con los que ya colabora.