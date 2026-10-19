Comín (Junts) avanza su regreso y acudirá este jueves a Madrid tras ser citado por la JEC

Archivo - El exconseller y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín avanzará su regreso de Bélgica y viajará este jueves 22 de octubre a Madrid para acudir hasta la Junta Electoral Central (JEC), que le citó para hacer el acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.

"El día 22 iré a Madrid. De la misma manera que durante mi exilio he tenido que ir a veces a París, Roma o Ámsterdam. Y esto no pone fin a mi exilio. Mi exilio termina el día 25, día en el que vuelvo a mi país.

No termina el día en que yo entro, puntualmente, al estado español", ha explicado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Comín anunció que preveía regresar de Bruselas el sábado 24 de octubre cruzando la frontera a pie, pero finalmente esto tendrá lugar el domingo 25.