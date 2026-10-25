Comín (Junts) ve la independencia un "objetivo posible" en su regreso desde Bruselas

El eurodiputado electo de Junts y exconseller Toni Comín cruza a pie la frontera, a 25 de octubre de 2026, en Portbou - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha asegurado este domingo que su regreso de Bruselas es un éxito de los independentistas y los demócratas, y ha remarcado que la causa de la independencia "por alto que sea el precio, sigue siendo un objetivo posible".

En un discurso antes de cruzar la frontera acompañado de familiares y allegados, que han caminado junto a él de Cerbere (Francia) a Portbou, Comín ha dicho que 9 años después la independencia "sigue siendo igual de necesaria" e igual de legítima que cuando se trasladaron al extranjero.

Comín ha subrayado que estos 9 años han servido para entender que "el precio de la victoria definitiva es mucho más alto" de lo que el independentismo creía, un aprendizaje imprescindible.

"Hemos ganado, vuelvo a casa", ha subrayado Comín, quien ha dicho que este paso es la fiesta más bonita que podía tener junto a sus seres queridos, y ha dicho que la citación en Madrid para recoger su credencial parlamentario no lo ha hecho fracasar.

CANTO A LA AMISTAD Y LA LIBERTAD

Comín ha subrayado que ha querido convertir su regreso a Catalunya en un "canto a la amistad y un canto a la libertad", y ha dicho que en un primer momento quería hacerlo solo y de incógnito y dirigirse al cementerio donde descansan su madre y su hermano.

"Hoy es un día de decir 'gracias', de hacer uso y abuso de la palabra 'gracias'", ha subrayado Comín, quien ha tenido palabras de agradecimiento a su familia, compañeros de clase, colegas de partido y de otras formaciones.

Ha subrayado que regresa a Catalunya "sin pasar un segundo en una prisión española" como lo harán el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Lluís Puig, ha recordado.

Comín ha dicho que no es la victoria definitiva pero no se puede menospreciar: "Decidimos ir al exilio por la victoria de la libertad. Honor y gloria a Gonzalo Boye. Sin el exilio no hubiese habido amnistía".

El eurodiputado ha asegurado que ha querido volver por el paso de Portbou en un homenaje a los miles de personas que se exiliaron por el Coll dels Belitres, y ha sostenido: "Un hilo conductor que conecta los exilios. Hemos sido víctima de los herederos de quienes provocaron la retirada".