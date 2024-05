Comín reivindica que el trabajo de Junts en Europa ha roto "el veto" que les habían impuesto

"Los grandes líderes europeos no han podido escapar del debate catalán"



El cabeza de lista de Junts i Lliures per Europa a las elecciones del 9 de junio, Toni Comín, ha reivindicado este miércoles que el trabajo de su grupo en las instituciones europeas ha permitido "romper el veto" que, a su juicio, les habían impuesto otras formaciones españolas.

"Y así ha sido. Así lo hemos conseguido. Con el buen trabajo técnico y legislativo hecho, la relación con el resto de eurodiputados ha ido transformándose. Y el veto se ha superado", ha sostenido en rueda de prensa para presentar la memoria de actividades hechas en este mandato, acompañado del jefe de la oficina europarlamentaria y número tres de la lista, Aleix Sarri.

Según Comín, los compañeros de comité o comisión que tenían estaban "adecuadamente intoxicados por los partidos españoles y unionistas" porque, en su opinión, éstos habían creado una imagen distorsionada de lo que eran.

Ante ello, ha explicado que concluyeron que debían ganarse la reputación de la mejor manera que podían hacerlo, y que consistía en hacer "un buen trabajo legislativo" en aquellos temas de interés compartido.

VOLUNTAD Y COMPROMISO

"Si nosotros en este trabajo legislativo éramos excelentes, si mostrábamos una voluntad y un compromiso muy fuerte, como hemos hecho, era la mejor manera de que la mirada del resto de colegas de los comités y del conjunto del Parlamento cambiara", ha precisado.

Según Comín, esto se ha evidenciado en el hecho de que él, como diputado no adscrito a ningún grupo, ha hecho de ponente en cinco informes, algo "inédito" porque habitualmente los diputados no adscritos no lideran procesos legislativos.

"Con nuestro trabajo parlamentario hemos conseguido neutralizar la estrategia de los partidos españoles, que nos querían arrinconados, que nos querían marginados, que nos querían desconectados del resto del Parlamento", ha insistido.

INTERNACIONALIZACIÓN

La prioridad política del mandato que han protagonizado, según Comín, ha sido la internacionalización de la causa catalana, y creían que era importante hacerlo desde un altavoz como es el Parlamento Europeo: "Los grandes líderes europeos no han podido escapar del debate catalán, porque nosotros lo hemos puesto en el centro del hemiciclo, en todos los plenarios".

Según él, han aprovechado todos los recursos, espacios y mecanismos, y ha resaltado la importancia que supuso para ellos el "éxito, si queréis, parcial" del suplicatorio porque, en su opinión, les permitió conocer el grado de complicidad y de comprensión que habían conseguido generar sobre la causa catalana en Europa.

También ha puesto como ejemplo que, gran parte de sus intervenciones, se han centrado en reivindicar "el derecho de Catalunya a la autodeterminación, a denunciar la deriva autoritaria del Estado español y a denunciar el doble estándar de las instituciones europeas, entre la manera como exigen a países como Hungría y Polonia que respeten las reglas del estado de derecho y la manera como permite que España se salte a estas reglas".

Otro de los ejes que ha puesto sobre la mesa es la defensa de los intereses de los catalanes a través de reuniones con agentes sociales, asociaciones y entidades para conocer sus principales preocupaciones, que han vehiculado a través de preguntas e iniciativas diversas.

Además de sus intervenciones, ha concretado que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts en esta legislatura, Carles Puigdemont, ha hecho más de 50 en el plenario, y conjuntamente han presentado más de 200 preguntas parlamentarias.

Comín ha puesto de manifiesto también que la lucha jurídica que, a su juicio, han impulsado ha impactado positivamente en la jurisprudencia: "Hemos hecho avanzar la jurisprudencia europea. El conflicto catalán ha hecho avanzar la jurisprudencia europea".

OFICINA EUROPARLAMENTARIA

El partido también ha subrayado la apertura de la Oficina Europarlamentaria en Barcelona en noviembre de 2021 con la voluntad de reivindicar "la lucha en el exilio y la defensa de los valores europeos y democráticos", la defensa del catalán e iniciativas de Consumo Estratégico y de emancipación económica, entre otras.

Otras cuestiones que ponen de relieve son las reuniones que han mantenido con entidades y lobbies diversos así como otras de carácter institucional, como con el ministro-presidente de Flandes (Bélgica),Jan Jambon, y que han vehiculado más de 50 propuestas para trasladar a las instituciones europeas en forma de preguntas, cartas parlamentarias o propuestas de enmiendas.

"La oficina está pensada no sólo para acercarnos a los ciudadanos, también para que los ciudadanos se pudieran acercar a los exiliados, a los eurodiputados en el exilio, Es importante haber podido hacer de puente", ha destacado Sarri.