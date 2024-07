Comín ve "ánimo de venganza" en las acusaciones de haber cargado gastos personales al CdRep

Defiende su gestión y no descarta emprender acciones legales



BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consell per la República (CdRep) y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, ha enmarcado este jueves en un "ánimo de venganza" las acusaciones contra él del exgerente de CatGlobal –-paraguas legal del CdRep en Bélgica--, Sergi Miquel, de haber cargado gastos personales a la entidad.

Así lo ha asegurado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press después de que El Món haya publicado que acusan a Comín de haber pasado a la entidad unos gastos por valor de 4.786 euros relativas a unas vacaciones de Semana Santa, en que se incluían billetes de avión, alojamiento por 17 noches y el alquiler de un vehículo.

Miquel, que fue despedido, se negó a tramitar estos gastos y así lo explicitó en un correo electrónico a los responsables del Consell de la República, que lidera el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Es muy desagradable y me da pena, porque esto tiene que ver con una voluntad de venganza personal", ha lamentado Comín, que ha defendido que todos los gastos efectuados se derivan del ejercicio de su cargo, por lo que son gastos de representación, ha dicho.

Así, ha concretado que el CdRep "siempre ha pagado los gastos de representación de los miembros del gobierno, ya sea cuando suben a Bruselas" o cuando él baja al sur de Francia.

FUENTE DE TENSIONES

Tras asegurar que Miquel fue apartado de la gerencia por "mala gestión", ha añadido textualmente que era una fuente permanente de tensiones y no sacaba adelante el trabajo que tenía encomendado, por lo que se le invitó a salir, decisión que fue ratificado por la dirección del CdRep.

"Casualmente, poco después de que se le comunicara que no podía seguir, hizo este correo que ahora se publica. Intentaba hacer pasar por gastos personales gastos que eran derivados de mi trabajo, e hice una respuesta inmediata y por escrito", ha explicado.

En su opinión, en estas acusaciones contra su personal hay "voluntad de hacer daño", y más cuando aparecen la misma semana de la decisión del Tribunal Supremo (TS) sobre la Ley de Amnistía, y no ha descartado la posibilidad de emprender acciones legales.

CREDENCIAL

Después de que el Parlamento Europeo haya dejado de momento vacante su escaño, Comín ha señalado que era una hipótesis que contemplaban pero cree que es una decisión "un poco aventurada" por parte de su presidenta Roberta Metsola,

"Quiero ver si la presidenta Metsola al final no me dará la credencial, porque entonces nosotros haremos una petición de medidas cautelarísimas al Tribunal de Justicia. No descarto nada que me las den antes del 16, día en que empieza el mandato. Nos podemos encontrar con que Metsola haga un ridículo espantoso, pero no lo podemos descartar", ha zanjado.