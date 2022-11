La compañía Peeping Tom reimagina tres de sus coreografías en 'Triptych' en el TNC

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía belga de danza y teatro Peeping Tom revisa tres coreografías que creó para la Nederlands Dans Theater en 'Triptych', una pieza en la que los personajes se encuentran aislados en un laberinto de puertas, habitaciones y pisos escondidos en un barco y que se podrá ver en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) del 9 al 20 de noviembre.

En rueda de prensa, el director de la obra, el coreógrafo Franck Chartier, ha explicado que la compañía quería que las tres piezas creadas entre 2010 y 2013 -'The missing door', 'The lost room' y 'The hidden floor'-- formaran parte de su repertorio para poder seguir representándolas y reimaginaron las piezas.

Chartier ha asegurado que desde un principio vio que 'Missing door' tenía un punto misterioso y le vino la imagen de un laberinto, por lo que pensó que un gran crucero podría ser un buen escenario "en el que uno se pierde porque todo es un poco igual".

El director ha asegurado que la segunda pieza, 'Lost room', tiene lugar en las habitaciones del barco y la tercera, 'Hidden floor', sucede años después cuando el barco ha tenido un accidente y navega a la deriva y los intérpretes saltan de un piso a otro.

Para el coreógrafo con la idea del barco podía reflexionar sobre cuestiones como la inmigración, el futuro y la escapatoria hacia un lugar mejor, pero también remetía a la idea de confinamiento --la revisión de las piezas se hizo en plena pandemia--.

Chartier ha dicho que la compañía crea de forma colectiva con los bailarines y que en la pieza tanto la danza como la teatralidad son "importantes", mezclando ambos elementos para adentrarse en el viaje en barco.

La directora artística del TNC, Carme Portaceli, ha subrayado que con la compañía ha habido "un antes y un después", y ha remarcado que esta obra habla de un mundo sin techo, paredes ni suelo.