Comuns llevará en solitario al Parlament prohibir la compra especulativa si no lo pactan con el PSC

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y el portavoz de Comuns en el parlament, David Cid, en una imagen de archivo en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns llevarán al Parlament su propuesta para prohibir la compra especulativa de vivienda si no alcanzan un acuerdo con el PSC y el Govern antes del 30 de octubre, cuando finaliza el plazo para pactar las enmiendas en la ley que registraron antes de verano y que fue cuestionada por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

"Nosotros presentaremos la ley, porque es necesaria", le ha advertido la presidenta de los Comuns en el Parlament al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras acusarle de proponer un apaño a la norma y buscar excusas.

Estos últimos días el Govern y los grupos de izquierdas de la Cámara han mantenido contactos para avanzar en el desarrollo del decreto tras el revés del CGE, pero la idea que ha trasladado el Ejecutivo para sortear las objeciones del órgano consultivo no ha convencido a los Comuns.

"Ustedes nos están proponiendo una especie de apaño que no termina con uno de los principales problemas que tenemos con la vivienda, que es el acaparamiento de pisos en pocas manos. Es lo de siempre", ha lamentado Albiach.

La dirigente de los Comuns ha recordado que la norma que pactaron estaba avalada por un grupo de expertos que tanto su formación como el Govern escogieron, y ha recordado que el dictamen del CGE no es vinculante.

ILLA SE COMPROMETE CON LA NORMA

Illa ha respondido que comparten el objetivo de los Comuns, y que el CGE tampoco lo cuestiona, pero que advierte de "varias cuestiones, no menores, que deben hacerse de otra forma" a nivel jurídico.

Ha trasladado a Albiach su compromiso con aprobar este decreto, pero ha llamado al rigor y a la responsabilidad: "Lo que yo quiero es que esto salga adelante y que salga adelante con garantías de que no es un brindis al sol".