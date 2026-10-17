Los Comuns ratifican a Urtasun como número 2 de Frente Amplio por Barcelona

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - A. Pérez Meca - Europa Press

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han ratificado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como número 2 de la lista del Frente Amplio por la provincia de Barcelona para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau será la número 1 y la presidenciable de la coalición.

El partido ratificó a Urtasun como su candidato en Catalunya en un Consell Nacional extraordinario celebrado este viernes, después de recibir un 94,1% de votos favorables de los miembros de la organización, han informado en un comunicado este sábado.

El Consell Nacional también ha aprobado con un 94,8% de apoyos el acuerdo de coalición electoral dentro del Frente Amplio, y la candidatura al Congreso se presentará bajo el nombre Comuns-Front Ampli, mientras que en el Senado tendrá la denominación de Comuns-Front Ampli per la democràcia.

En un video compartido por la formación Urtasun ha explicado que ha decidido dar un paso adelante y formar parte de esta candidatura, y ha advertido que las elecciones generales del 29 de noviembre son una "batalla trascendental".

"No nos podemos permitir que Catalunya caiga en la órbita de influencia de Donald Trump con un Gobierno de PP y Vox, y esto no lo permitiremos. No es el momento de dar ningún paso hacia atrás, es el momento de dar muchos pasos hacia adelante", ha defendido.