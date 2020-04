El Conca pide a Rodríguez Uribes una "rectificación inmediata"

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) ha expresado este jueves su decepción, desconcierto y profunda preocupación por las declaraciones del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, al que han pedido una "rectificación inmediata" y la puesta en marcha de medidas.

En un comunicado, ha considerado que sus palabras --sobre la no conveniencia ahora de aplicar medidas en el sector cultural-- han sido una falta de respeto hacia el sector cultural y su situación actual, y han dicho no entender cómo se puede hacer bandera de la realización de numerosas reuniones con representantes de la cultura en las que se ha expresado precariedad y la singularidad del sector, y que la conclusión sea "la afirmación de que ahora no es el momento de emprender ninguna acción concreta".

"Creemos que es ahora cuando se tiene que actuar y no esperar a hacerlo cuando una parte importante de este tejido posiblemente haya desaparecido", ha añadido el Conca, que ha pedido la máxima implicación y celeridad de las administraciones.