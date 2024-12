El Concert de Sant Esteve del Palau de la Música viajará por la Navidad en el mundo

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Concert de Sant Esteve del Palau de la Música Catalana propondrá un viaje musical para descubrir cómo se celebra la Navidad en el mundo y reivindicar las tradiciones populares catalanes, en un concierto en el que participarán 350 cantores de las formaciones del Orfeó Català y el Cor de Cambra.

El director del Orfeó Català y del Cor Jove del Orfeó Català, Pablo Larraz, que dirigirá en diversos momentos el concierto, es también el director musical de la actuación, de la que Adrià Aubert será por quinto año consecutivo el director escénico, informa el Palau de la Música este martes en un comunicado.

Los directores de todos los coros saldrán al escenario y dirigirán a las formaciones en diferentes actuaciones, con el acompañamiento de los pianistas de los coros y la participación de Marc Cabero (percusión), Joan Seguí (órgano), el quinteto de viento Enneàgon Ensemble y el cuarteto vocal Metropolitan Union.

El concierto, concebido en un formato televisivo ya que se retransmitirá en directo por TV3, será presentado por la actriz Paula Malia y contará con la participación de corresponsales de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuales, que en conexiones en directo explicarán cómo se celebra estas fechas en los países donde trabajan.

La primera parte del concierto estará dedicado al repertorio catalán, con algunos de los villancicos más representativos del folklore, y habrá tres estrenos encargo del Palau: un arreglo de Joan Vives de 'Les dotze van tocant'; 'Bi gabon-kanta' de la compositora donostiarra Eva Ugalde, basada en dos canciones populares vascas, y tres fragmentos de 'La nit de Nadal' de Joan Lamote de Grignon, con arreglos de Jordi Morales Mateu.

La segunda parte del concierto propondrá un viaje por la Navidad, que llevará de Inglaterra a Estados Unidos y Latinoamérica, con una última parada en Marruecos, y se estrenarán dos piezas: 'It's the most wonderful time of the year', el popular villancico de Edward Pola y George Wyle armonizado por Joan Mas Soler, y la canción popular uruguaya 'Candombe del 6 de enero', con arreglo de Álvaro Metzger.

NUEVOS UNIFORMES

El concierto cerrará con el estreno de la suite 'De Nadal a Sant Josep', de Xavier Pastrana, el tradicional 'El cant de la Senyera', con todos los coros reunidos en el escenario, y el bis de 'El petit timbaler', con un arreglo y traducción de Joan Vives.

En este concierto, el Orfeó Català y el resto de formaciones de la Escola Coral estrenarán un nuevo uniforme, que el Palau de la Música ha encargado a la diseñadora Txell Miras.