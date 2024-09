El conseller Vila afirma que el catalán "todavía no es plenamente oficial"

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha afirmado este sábado que el catalán "todavía no es plenamente oficial en todos los lugares" y ha explicado que ya ha hablado con todos los consellers para, textualmente, poner encima de la mesa actuaciones en todos los ámbitos.

"El catalán todavía no es plenamente oficial en todas partes. Cuando alguien va al médico y no lo entienden, quiere decir que el catalán no está siendo una lengua oficial 'de facto', aunque 'de iure' lo sea", ha declarado en una entrevista en Rac1.

En ese sentido, ha incidido en la necesidad de "garantizar que todo el mundo que estudia Medicina en Catalunya" acabe teniendo el nivel para trabajar en las lenguas oficiales, algo que a su juicio ahora no se cumple.

"Soy la carcoma del Govern. Desde el punto de vista lingüístico, ya he hablado con todos los consejeros y estamos poniendo sobre la mesa actuaciones en todos los ámbitos", ha añadido.

En materia de cine en catalán, ha asegurado que se tendrán, textualmente, sorpresas agradables: "No puede ser que, para ver una película en catalán, tengas que coger el coche y hacer 150 kilómetros. Necesitamos una buena política de exhibición y queremos hacerlo junto con los exhibidores."