Cartel de la primera exposición para celebrar los 25 años del Conservatori Superior de Dansa del Institut del Teatre. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conservatori Superior de Dansa (CSD) del Institut del Teatre celebra este curso sus 25 años de historia con un programa de actividades que "quiere poner en valor la trayectoria del centro y su compromiso con la danza como lenguaje artístico, académico y social".

En un comunicado este miércoles, la Diputación de Barcelona ha concretado que la primera iniciativa es la exposición 'Transitant. 25 anys del Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre', que se inaugura este jueves en el vestíbulo del centro.

El programa también incluirá laboratorios de danza y un foro de debate que abordará cuestiones como el papel de la danza en las escuelas, la inclusión y la diversidad funcional en los conservatorios o la incorporación de la tecnología en el ámbito de la danza.

Además, también se publicará un libro conmemorativo que recogerá textos de 15 profesionales de la danza que han impartido clase en el CSD durante estos 25 años.

Desde su creación, el CSD ha formado a unos 600 alumnos y actualmente cuenta con cerca de un centenar de estudiantes distribuidos en los 4 cursos académicos.