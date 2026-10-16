Convergents no logra un acuerdo con Junts para las generales e intentará ir en solitario

Archivo - El exconseller Germà Gordó - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Convergents y Junts no han conseguido alcanzar un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y el partido del exconseller Germà Gordó intentará concurrir en solitario, según ha podido saber Europa Press.

Fuentes de Convergents han criticado la "actitud cerrada de Junts" que les ha hecho perder, además, 11 días para recoger firmas para poder presentarse a los comicios.

El Consell Nacional de Convergents de este sábado aprobará "muy probablemente" empezar a recoger avales a pesar, han lamentado las mismas fuentes, de la dificultad de conseguirlos en solo 10 días.

También abordarán el acuerdo con Junts para concurrir juntos a las elecciones municipales de mayo de 2027.

Las mismas fuentes han asegurado que "cada equipo local podrá llegar a acuerdos con las fuerzas políticas que crean oportuno, entre las cuales Junts".