Cortada la alta velocidad entre Barcelona y Figueres (Girona) por falta de tensión en la catenaria

Archivo - Un cartel indica la dirección de los trenes de alta velocidad en la estación de Barcelona-Sants, a 9 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea de alta velocidad ferroviaria entre las estaciones de Barcelona-Sants y Figueres-Vilafant (Girona) se encuentra interrumpida este sábado por la mañana por falta de tensión en la cateneria.

Según ha informado Adif en un apunte en 'X', personal de la empresa está trabajando para solventar esta incidencia a la "mayor brevedad posible".

Este corte se suma a la incidencia en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona, afectada desde este lunes por un tren incendiado en la vía en Ricla (Zaragoza), que ya ha sido retirado, por lo que Adif actuará ahora en la infraestructura para poder normalizar la circulación, según ha informado Renfe.