Costas (CES) atribuye la "pérdida de prosperidad compartida" el incremento de propuestas populistas

Costas durante su intervención. - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha relacionado la "pérdida de prosperidad compartida y de buenos empleos" con el incremento de las propuestas populistas y del apoyo de la sociedad a líderes autoritarios.

Así se ha expresado en una intervención en el Global Sustainability Barcelona Summit 2026, celebrado este lunes en el CaixaForum, en la que ha incorporado la dimensión "político-institucional" a la definición de la sostenibilidad para contrarrestar la deriva de los últimos años.

Ha recordado que el primer artículo de la Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho y que el expolítico Miquel Roca le dijo que el orden era "muy importante porque la democracia no se sostiene si no se mantiene la cohesión social", lo que ha considerado que está pasando en la actualidad con la pérdida de empleos de calidad.

NUEVAS INDUSTRIAS

Por todo ello, ha afirmado que el reto que tiene por delante el país es deconstruir una economía que pueda generar buenos empleos porque "permitirá tener una democracia sana y esta evitará que la democracia de las libertades se desplace al totalitarismo", lo que cree que pasa por incentivar la creación de trabajo en nuevas industrias.

"Tenemos que ver los servicios como nuevas industrias en las que ofrecer empleos de calidad. Tenemos que hablar de nuevas políticas industriales en el sector servicios y creo que de alguna forma ya va calando", ha concluido.