Cs acusa a El Homrani de "esconderse tras la purga de su equipo" y de no asumir responsabilidades

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha considerado que el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, tendría que haber asumido responsabilidades e irse "a su casa y no esconderse tras la purga de su equipo", en referencia a los cambios en la Conselleria de Trabajo de la Generalitat tras el relevo de Josep Ginesta como secretario general.

Lo ha dicho en rueda de prensa este martes en el Parlament, en la que ha acusado a El Homrani de esconderse "tras la purga de su equipo para disimular su propia incompetencia" y cree que tendría que haber asumido responsabilidades.

"Es lamentable la incapacidad del Govern para enfrentarse a las consecuencias sociales y económicas de la segunda ola de coronavirus, después del caos de las ayudas a autónomos y pymes por culpa de las peleas de ERC y JxCat", ha incidido.

Para él, la gestión de residencias por parte de la Conselleria de Trabajo fue un auténtico desastre y cree que los cambios anunciados provocan más incertidumbre: "Más valdría que él (El Homrani) hubiera asumido en primera persona las responsabilidades de su nefasta gestión yéndose a casa".

Preguntado por el plan de desescalada del Govern, Carrizosa ha considerado que "estos globos sonda que lanza el Govern provocan muchísima inseguridad porque no tienen carácter oficial" y cree que se toman decisiones sin consultar a los sectores afectados.

PLAN DE DESESCALADA

Ha dicho que de las medidas que ha podido conocer --"de ser las que se están conociendo"-- a Cs les parecerían insuficientes y ha señalado que hay otras comunidades autónomas que han conseguido doblegar la curva de contagios sin necesidad de imponer, a su juicio, unos sacrificios tan drásticos.

"Vuelven a conocerse, de ser así, medidas restrictivas pero no ayudas económicas: siempre conocemos el contenido de las medidas restrictivas pero nunca las medidas paliativas para los sectores afectados. En este Govern no se invierte en recursos y no se planifica nada, se va siempre a salto de mata", ha zanjado.