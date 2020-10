Cs planteará una moción en los ayuntamientos catalanes para impulsar el sector de feriantes

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cs presentará en todos los ayuntamientos catalanes en los que tiene representación una moción con propuestas para impulsar el sector de los feriantes, "muy castigado por la crisis del coronavirus", ha anunciado este domingo en un comunicado.

El responsable adjunto de Acción Institucional de Cs en Catalunya y diputado en el Parlament, Dimas Gragera, augura que los feriantes no podrán retomar su actividad hasta, como mínimo, la primavera de 2021, por lo que "si la administración no colabora, el esfuerzo y el trabajo de los feriantes quizá no sea suficiente para la supervivencia" del sector.

La formación naranja planteará destinar una línea de ayudas económicas extraordinarias a estos profesionales, y aplicar bonificaciones completas y reducciones de las tasas correspondientes a la ocupación de la vía pública para ferias de atracciones hasta que se revierta la situación.

Desde Cs también piden que se valore recuperar la actividad ferial en los municipios cuando sea posible garantizar las medidas sanitarias, y destacan que la de los feriantes es "una actividad necesaria".

Con ello, la formación quiere "reconocer la actividad del sector de las ferias de atracciones en la dinamización cultural y económica de los municipios" y reclama apoyos para que el Govern realice los trámites necesarios para que estas actividades tengan la consideración de actividad cultural.