Cs reprocha a Aragonès el "cerrojazo" mientras Madrid baja contagios sin cerrar negocios

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha reprochado al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que en otras comunidades autónomas la curva de contagios de Covid-19 se está doblegando sin necesidad de cerrar negocios: "Mientras aquí llevamos más de un mes de cerrojazo, en Madrid también bajan los contagios, pero se garantiza también la supervivencia económica de los ciudadanos".

Lo ha dicho en el pleno del Parlament de este miércoles, después de las intervenciones del Govern sobre el Covid-19, tras señalar que en otras comunidades se han hecho confinamientos por áreas y test masivos para no cerrar negocios: "De esa forma se dedican recursos y se hace gestión, ustedes ni gestionan ni dedican los recursos".

Ha reprochado tanto al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como a la consellera de Salud, Alba Vergés, y al de Interior, Miquel Sàmper, que desde la última vez que comparecieron se han centrado más en las luchas partidistas que no en la pandemia: "No pueden decir a quienes están en el dique seco que no hay ayudas pero tampoco alivio en las restricciones".

"Su modelo consiste en atacar al Estado mientras vemos que ustedes se reúnen con amiguetes para cerrar contratos públicos, tienen batallas entre JxCat y ERC, y ahora se dedican a purgar equipos de trabajo para tapar su propia incompetencia", ha recriminado.

Carrizosa ha preguntado quién del Govern se está reuniendo con el Gobierno en relación con las ayudas a sectores afectados por las restricciones, y ha acusado al Ejecutivo catalán de no coordinarse con la administración central en esta cuestión: "En el Congreso se dedican a chantajear al Gobierno para lograr alguna prebenda que disimule las década de fracaso de este Govern".