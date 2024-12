¿Cuál es la ciudad con más estrellas Michelin en España?

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pasado 26 de noviembre, tuvo lugar la presentación de la Guía Michelin España 2025, donde se dio a conocer la lista de restaurantes agraciados con estos galardones.

Tras la celebración y entrega de las estrellas, España ha pasado a ser uno de los lugares "más apetecibles y atractivos" del mundo en el ámbito gastronómico, siendo Barcelona la ciudad con más estrellas de España, con un total de 39 estrellas Michelin, repartidas en 29 restaurantes.

CUATRO NUEVAS ESTRELLAS MICHELIN

Entre las novedades de este año se encuentran restaurantes como 'Fish*logy', que se caracteriza, según la Guía Michelin, por el tratamiento de productos del mar de una manera "muy original"; 'MAE Barcelona', cuyo menú se construye en torno al concepto de Sincretismo, definido por la RAE como la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones; 'Prodigi', que destaca por sus elaboraciones "elegantes y llenas de matices"; y, por último, 'Teatro kitchen & bar', que se caracteriza por la puesta en escena y la originialidad de su carta tipo guión de película. Todos ellos han obtenido una estrella Michelín este 2025.

UNA ESTRELLA MICHELIN

La lista de los establecimientos que poseen sólo una estrella Michelin, se completa con los siguientes 19: 'Aleia', 'Alkimia', 'Angle', 'Atempo', 'Aürt', 'Caelis', 'COME by Paco Méndez', 'Dos Palillos', 'Enigma', 'Hisop', 'Hofmann', 'Koy Shunka', 'Moments', 'Mont bar', 'Oria', 'Quirat', 'Slow & Low', 'Suto' y 'Via Veneto'.

DOS ESTRELLAS MICHELIN

Dentro del dúo Michelin en la capital catalana, sólo hay dos comercios que cuentan con él: 'Cinc Sentits' (a 250 metros de la parada de Rocafort), lugar que cuenta con un chef autodidacta que pretende exaltar las materias primas características de Cataluña; y la 'Enoteca Paco Pérez' (a 10 minutos de la parada de Ciutadella-Vila Olímpica), que destaca por su cocina mediterránea mezclada con toques internacionales y asiáticos.

TRES ESTRELLAS MICHELIN

'ABaC', 'Cocina Hermanos Torres', 'Disfrutar' y 'Lasarte' son los nombres que actualmente brillan en la ciudad con tres estrellas.

'ABaC', del cocinero Jordi Cruz, supone un referente de cocina vanguardista y tradición, según la citada guía; mientras que 'Cocina Hermanos Torres', de los chefs Sergio y Javier Torres, son característicos por su gastronomía creativa de inspiración mediterránea.

'Disfrutar', de los cocineros Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, donde se ofrece "una experiencia multisensorial en la que desafían los límites de la cocina moderna mediante los juegos de texturas, formas y sabores".

Además, bajo la dirección del chef Martín Berasategui, se encuentra 'Lasarte', cuyos platos se caracterizan por la "elegancia y perfección culinaria".

¿Te atreves a probar alguno de ellos?