Cuerpo asegura que la subida de las pensiones está "asegurada" por una ley que el PP rechazó

Archivo - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la subida de las pensiones el año 2027 está asegurada por una ley que se aprobó "con el voto en contra de Vox y el PP".

En una entrevista este domingo en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, ha detallado que aprobarán la revalorización una vez conozca, a partir del 27 de noviembre, el dato de inflación de ese mes: "Lo que vamos a hacer es garantizar que la decisión de actualización se dé dentro del año 2026, en cuanto podamos".

"En este caso, creemos que hay espacio para aprobar ese real decreto-ley estando en funciones", y ha agregado que la revalorización no depende de la voluntad de un potencial gobierno de PP y Vox.

El vicepresidente ha afeado al PP que no detallen qué es lo que ellos cambiarían del actual modelo, y si apuestan por "un modelo de pensiones más privatizadas".

Cuerpo ha afirmado que el sistema de pensiones actual es sostenible: "Hay una doble garantía de sostenibilidad: la primera, a través de esta regla de gasto de las pensiones, que se está cumpliendo, y la segunda, a través de cumplir con las reglas fiscales a nivel europeo".

AUMENTO DEL SMI

Respecto al incremento del Salario Mínimo Interprofesional, ha dicho que han dado los primeros pasos para su actualización, que dependerá del informe de la comisión de expertos, y no descarta que se haga antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Esperamos en las próximas semanas el resultado para intentar que en el diálogo social se llegue a un acuerdo que podamos llevar cuanto antes al Consejo de Ministros y, si es posible, claro, por supuesto que sí, antes de las elecciones, ¿por qué no?".

12.000 MILLONES DE AYUDAS

Sobre el paquete de ayudas por el incremento de la inflación, ha dicho que se podrían alargar si el Gobierno se mantuviera en funciones, pero que las debería convalidar el nuevo Congreso de los Diputados.

Según Cuerpo, el paquete de 12.000 millones convalidado el viernes amortigua el 'shock' de la inflación en torno al 40% o al 50%: "En cualquier caso, efectivamente, la incertidumbre persiste".

DECRETOS DE VIVIENDA

Preguntado por si las medidas en vivienda del Gobierno enfrentan a inquilinos y propietarios, lo ha negado, porque buscan lo contrario: "Lo que hacemos son deducciones para los inquilinos y a la vez ahorro fiscal para los propietarios. ¿Quién la paga? El Estado".

Ha reivindicado que en la legislatura que finaliza "la división o la falta de mayoría en el Parlamento han impedido llevar adelante" algunas medidas, aunque hay bastantes, ha dicho, que sí que han podido sacar adelante y eran necesarias.

Sobre la huelga general convocada para el 11 de noviembre, con la vivienda como eje central, ha dicho que respeta la decisión de los sindicatos: "La justifican efectivamente en base a la situación de la vivienda y el impacto que esta vivienda tiene, las condiciones laborales y las condiciones de vida y salariales de los trabajadores".

PABLO HERNÁNDEZ DE COS

Finalmente, respecto a la posibilidad de que Pablo Hernández de Cos se convierta en presidente del Banco Central Europeo (BCE), se ha mostrado confiado en que así sea: "España no ha tenido nunca un presidente o presidenta. Creemos que es el momento adecuado. Tenemos un candidato que creemos también que es el adecuado".

Ha añadido que es la primera ocasión que España opta a la presidencia de una de las entidades más importantes de la UE, y que están en conversaciones con los socios europeos para "poner esta candidatura como una candidatura vencedora".