Cunillera valora la anticipación del Govern sobre la Covid-19 y la colaboración con el Gobierno

Cree que Aragonès debería ir a la conferencia de presidentes

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha valorado la colaboración y la cooperación de la Generalitat con el Ministerio de Sanidad para frenar la Covid-19 y ha asegurado que el Govern "está haciendo bien una cosa, que es anticiparse a los hechos".

"Creo que el Govern, como el Gobierno, hemos entendido que si no vamos de acuerdo, que si no vamos juntos, no saldremos de esta", ha afirmado en una entrevista este miércoles en Ràdio 4 recogida por Europa Press, y ha calificado de duras, pero valientes y decididas las medidas que anunciará el Govern aunque asegura que no conoce el detalle.

Sobre la gestión de la pandemia por la Comunidad de Madrid, Cunillera ha asegurado que no la entiende, ha acusado al PP de confundir "la línea de oposición legítima", y ha criticado que quien juega con la salud pública está cometiendo una grave irresponsabilidad, en sus palabras.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Preguntada por quién debería de ir a la conferencia de presidentes autonómicos en representación de la Generalitat, Cunillera ha respondido que "tendría que ir el presidente", que para ella es el vicepresidente en funciones de presidente del Govern, Pere Aragonès.

También se ha preguntado quién debería presidir la mesa de diálogo sobre Catalunya por parte de la Generalitat y, cuando la entrevistadora le ha respondido que el presidente, Cunillera ha dicho: "Pues venga, vamos".

Ha sostenido que la mesa de diálogo se reunirá cuando quiera la Generalitat, aunque ha apuntado que con la campaña electoral en Catalunya el encuentro queda en 'standby', aunque ha deseado que se reúna ya.

Cunillera ha criticado las palabras de la líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona y diputada en el Parlament, Elsa Artadi: "Un político que diga que sentarse en una mesa desde posiciones contrapuestas en la búsqueda del acuerdo no sirve de nada, algo no ha entendido".

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la delegada del Gobierno en Catalunya ha dicho que confía en que haya un acuerdo a finales de mes y en el sentido común, porque eso "sería una demostración" de que se han entendido los problemas de los ciudadanos y que se pone su bienestar por encima de los intereses políticos.

SENTENCIA DEL 1-O

En el día que se cumple un año de la publicación de la sentencia del 1-O, Cunillera ha asegurado que entiende "el dolor que pueda tener alguien", pero no la reacción violenta, y ha opinado que esa reacción fue la menos deseable y espera que no se vuelva a repetir.

"El conjunto de los ciudadanos están en mi línea de la voluntad de acuerdos. Si se tiene esta esperanza, no se le puede defraudar con violencia", y ha añadido que los independentistas se equivocan si eligen la vía de la confrontación.

En la reforma del delito de sedición, Cunillera ha explicado que el PSC ha demostrado discreción; y sobre los indultos a los presos independentistas, ha dicho que deben seguir los trámites legales, jurídicos y parlamentarios: "Cuando llegue el momento de la decisión, se tomara. Yo la fecha no la sé".