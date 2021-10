La CUP, abierta a pactar Presupuestos si se vuelve a la "casilla de salida" de la investidura

Sabater presidirá la comisión de estudio del modelo policial en el Parlament

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha asegurado que su grupo parlamentario no cierra la puerta a aprobar los Presupuestos catalanes, pero ha reclamado "volver a la casilla de salida" de la investidura del presidente del Govern, Pere Aragonès.

En rueda de prensa este lunes en el Parlament, ha explicado que "no hay novedades" sobre la negociación presupuestaria con el Govern, y ha defendido que las cuentas deberían responder al enfoque de la legislatura acordado en el pacto de investidura con ERC.

"Que supere el autonomismo y sea una legislatura de ruptura y que no estabilice la actual situación de régimen autonomista del 78", ha exigido Sabater, que también ha pedido que esta legislatura camine de forma clara hacia el derecho a la autodeterminación y recoja peticiones concretas en aspectos como vivienda, emergencia social y emergencia climática.

Los 'cupaires' no ven que se esté avanzando hacia donde querían condicionar la legislatura, y consideran que estos aspectos quedan "desacreditados y contradichos" con debates de proyectos como los Juegos Olímpicos de Inverno y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Ha instado a "pasar página del viejo modelo de sociovengencia", que considera que se está recuperando, y también ha afirmado que aún no han visto la totalidad de los números del Presupuesto ni su concreción, y que los valorarán en profundidad cuando los tengan.

"No somos nosotras quienes debemos valorar si hay margen o no, porque es el Govern quien no está haciendo los deberes", ha avisado Sabater, que ha añadido que no depende de la CUP si el Ejecutivo catalán pone unas fechas en las que no hay posibilidad de movimiento.

COMISIÓN DEL MODELO POLICIAL

La líder de los 'cupaires' ha celebrado la inminente puesta en marcha de la comisión de estudio del modelo policial en el Parlament, recogida en el acuerdo de investidura con ERC y que estará presidida por ella misma.

Ha sostenido que esta comisión buscará realizar una auditoría "como no se ha hecho nunca sobre la actividad policial" en Catalunya, y ha emplazado a la Cámara a hacer una revisión profunda de prácticas, como el uso de balas de foam, y de actuaciones policiales con golpes de porra por encima de la cintura.

Sabater ha avanzado que la comisión se articulará en cuatro bloques: abordar el seguimiento a activistas, que cree que "criminaliza la disidencia"; la revisión del modelo de orden público; la transparencia en la información interna de la Conselleria de Interior, y evaluar la creación de un mecanismo externo de control policial.

Ha defendido que este mecanismo externo debe ser independiente y "con capacidad de fiscalización y sanción ante malas praxis", ya que considera que no hay mejor defensa de los trabajadores del cuerpo que ser estrictos con eventuales malas prácticas.