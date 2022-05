La CUP cree que el anuncio sobre el espionaje al Gobierno "es como mínimo dudoso y oportunista"

Pellicer dice que "los verdugos están haciéndose pasar por víctimas" y reclama investigar el 'Catalan Gate'

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha sostenido que el anuncio por parte del Gobierno de que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles fueron infectados con Pegasus "es como mínimo dudoso y oportunista", y busca desviar la atención del espionaje al independentismo.

"¿Qué credibilidad nos puede dar una ministra que esta semana anuncia que ha sido espiada, y la anterior dice que sí, que espiaban al independentismo?", se ha preguntado en rueda de prensa este lunes en el Parlament.

A su juicio, la situación por el 'Catalan Gate' sigue igual que hace una semana: "Se está intentando hacer una jugada maestra por parte del Gobierno español. Se trata de eso, es una teatralización y un reenfoque para evitar situar las cosas donde estaban y donde están, que es la persecución del Estado por todos los medios contra el independentismo".

Asimismo, ha asegurado que detrás del anuncio del Gobierno sobre el espionaje a Sánchez y Robles hay un interés político claro, en sus palabras, y que "los verdugos están haciéndose pasar por víctimas para crear una cortina de humo".

"A no ser que el CNI, las policías y los jueces se hayan independizado del Estado definitivamente, no hay agente externo que valga", y ha urgido a poner en marcha una comisión de investigación para esclarecer el espionaje destapado por la plataforma 'The Citizen Lab'.

Por todo ello --ha detallado-- los diputados de la CUP Carles Riera y Albert Botran y el exdiputado David Fernàndez se han querellado contra la empresa propietaria de Pegasus, NSO Grup, por un delito contra la intimidad y revelación de secretos ante el mismo juzgado que ya instruye el espionaje al conseller Roger Torrent y al concejal Ernest Maragall.

DIETAS

Sobre las dietas que cobraron los miembros de la Mesa pese a tener coche oficial, como ha publicado el diario 'Ara', Pellicer ha afirmado textualmente que es un escándalo y que la CUP siempre ha defendido "acabar con los privilegios de diputados y diputadas y altos cargos".

Además, ha recordado que hace más de un mes la CUP presentó una propuesta ante la Mesa del Parlament para que se regularicen las dietas, que no "tienen ningún tipo de imposición tributaria, y esta propuesta se ha ignorado".