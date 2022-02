La CUP critica la falta de "coherencia entre el relato y los hechos" en el caso Juvillà

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha llamado este lunes a "no volver a cometer el error en el que no exista una coherencia entre el relato y los hechos", como cree que ocurrió en la retirada del escaño del exdiputado de su grupo Pau Juvillà pese a que el pleno apostó por defenderlo, siempre y cuando no afectara a funcionarios.

En la Junta de Portavoces pública en la que la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, ha explicado la gestión de la retirada del acta del diputado 'cupaire', Reguant ha asegurado que se generó una "situación de desamparo" para Juvillà y sus electores.

Se ha preguntado "quién y cómo" decidió retirar el acta por orden de la Junta Electoral Central (JEC) y no convocar a Juvillà al pleno que defendía su escaño, en lugar de hacer caso al reglamento y al pleno del Parlament, según Reguant, que ha rechazado poner en el centro del debate a los trabajadores de la Cámara.

Ha asegurado que, mientras que el resto de grupos fueron convocados al pleno del 4 de febrero para defender el escaño de Juvillà en su conjunto, los diputados de la CUP recibieron la convocatoria de forma individual, sin que le llegara a Juvillà: "No estar convocado es de facto no ser diputado".

Reguant ha avisado de que "algo no cuadra" si Juvillà no fue convocado al pleno y si la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, asegura que dio la orden de retirada del acta después de que éste terminara, y ha defendido impulsar una ley electoral catalana para garantizar los derechos de los electores, ha dicho.