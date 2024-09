La CUP culmina este sábado su refundación con el objetivo de fortalecerse y prolongar liderazgos

Debatirán sobre cómo dotarse de mecanismos "verticales de dirección" y ampliar su base de militantes

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La CUP culminará este sábado su proceso de refundación, lo que denominaron como 'Procés de Garbí', con el objetivo de tener una organización más fuerte y liderazgos más largos para "consolidar los aprendizajes" que se generen dentro del Secretariado Nacional --la ejecutiva del partido formada por entre 9 y 15 personas--.

Lo hará en una Assemblea Nacional para "actualizar y decidir la estrategia y la organización de la CUP", que se celebrarán en la Fira de Sabadell (Barcelona) desde las 9.30 horas y que prevén que se alargue hasta las 21 horas, según ha informado la organización en un comunicado.

La cita servirá para debatir y votar su ponencia estratégica y organizativa 'Impulsar, articular, vèncer', y en ella podrán participar con voz y voto militantes de la CUP y las personas que, aunque no militen en la organización, estén inscritas y hayan participado de forma activa en los debates previos.

Los anticapitalistas afrontan este debate después de los malos resultados electorales cosechados en las últimas elecciones catalanas, en las pasaron de 9 a 4 diputados en el Parlament, y cuya convocatoria les llegó con el proceso de refundación aún en marcha, por lo que tuvieron que posponer esta Assemblea a septiembre de 2024, cuando estaba prevista para junio.

DEBATE DE 150 ENMIENDAS

Fuentes de la CUP han explicado que el debate de la ponencia llega con unas 150 enmiendas vivas, y la organización política debatirá temas como la sustitución y ampliación de su Consell Nacional por una Mesa Nacional, desde donde se tomarán las decisiones de la formación.

Además, la propuesta de ponencia elaborada por el grupo motor incluye la ampliación del mandato del Secretariado Nacional a 4 años --actualmente los mandatos eran de 2 años--, y si el documento sale adelante, la CUP contará con dos portavoces nacionales y creará el rol de coordinación y el de secretaría general.

Con el objetivo de agilizar la toma de decisiones, los anticapitalistas también abordarán cómo dotarse de "mecanismos democráticos verticales de dirección y toma de decisiones", y debatirán sobre cómo ampliar su base de militantes, apostando por reforzarse territorialmente y por impulsar una 'escuela de cuadros planificada'.

La ponencia propone "reconstruir el movimiento independentista para interpelar de forma masiva" al movimiento obrero catalán frente a quienes quieren construir un movimiento independentista excluyente, según explicaron los miembros del grupo motor Maria Gordillo y Non Casadevall al presentar el documento.

"OPOSICIÓN COMO ÚNICA PERSPECTIVA"

En cuanto a su papel dentro del Parlament tras los resultados del 12M, la ponencia sitúa a la CUP en una "clara oposición como única perspectiva", ya que el bloque independentista no tendría capacidad de impulsar iniciativas si no cuenta con el PSC, y en el eje ideológico de la izquierda, el entendimiento entre PSC, ERC y Comuns no haría determinante el posicionamiento de la CUP, según recoge la ponencia.

Por lo tanto, los anticapitalistas apuestan por hacer una oposición contundente --textualmente--, pero valorarán "el trabajo puntual conjunto con otras fuerzas", ya que prevén coincidir en posicionamientos con ERC y Comuns y también con Junts, en el eje independentista.