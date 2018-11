La CUP insiste en no aprobar las cuentas de la Generalitat: "No negociaremos estos Presupuestos"

Actualizado 06/11/2018 17:09:54 CET

Considera que las Cuentas de 2019 no revierten los recortes en gasto público

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha reiterado este martes que su grupo parlamentario no aprobará los Presupuestos de la Generalitat para 2019 al no ver en el proyecto que prepara el Govern que se vayan a revertir los recortes en gasto público de años anteriores ni una mejora de la vida de la clase trabajadora.

"Analizamos si los Presupuestos sirven para dar alternativa a las clases populares y no, no dan alternativa. No negociaremos estos Presupuestos", ha asegurado en rueda de prensa desde el Parlament, y ha defendido el acuerdo que la CUP tomó el 20 de octubre en Palamós (Girona), donde decidieron centrar su acción en la calle y no pactar las cuentas con el Govern.

"Este es un acuerdo político tomado por nuestra militancia", ha destacado Aragonés, que ve en los Presupuestos de 2019 una política neoliberal que no permitirá superar la etapa de contención del gasto público.

TRABAJADORES PÚBLICOS

El diputado anticapitalista ha reprochado al Govern que haya propuesto la devolución de las pagas adeudadas a los funcionarios entre 2019 y 2027, un "insulto absoluto" que incumple lo que se estaba acordando con los sindicatos, ha afirmado.

Asimismo, ha expresado su apoyo a la huelga de profesorado de Primaria y Secundaria de Cataluña convocada por Ustec·Stes, CGT y Aspepc·Sps y ha lamentado la situación de los trabajadores públicos de la Generalitat: "No se trata únicamente de un tema de retribuciones, sino que afecta de manera colectiva y social".

"¿Alguien piensa que construirá república con esta situación del sector público?", ha preguntado, y ha criticado que no se hayan convocado las plazas de empleo público a las que el Govern de Quim Torra se comprometió en octubre de este mismo año.