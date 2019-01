La CUP pide al Govern "no normalizar" el juicio en vez de dialogar con el Estado

Publicado 15/01/2019 17:16:57 CET

Critica que ERC y PDeCAT "aún se estén planteando" aprobar los PGE

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha criticado que el Govern y los partidos que lo forman prioricen el diálogo con el Estado en el contexto del inicio del juicio sobre el proceso soberanista: "La realidad política debería ser lo contrario, no normalizar lo que no es normal".

Lo ha dicho en rueda de prensa al ser preguntado por la reunión que mantendrán el jueves el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la del Gobierno, Carmen Calvo, y la portavoz del Govern, Elsa Artadi, para sentar las bases de una próxima reunión entre representantes de ambos ejecutivos.

Aragonés ha sostenido que ERC y JxCat ponen el diálogo con el Estado en su centralidad política, y considera que esto genera una falsa expectativa y frustración", y que supone "blanquear el régimen del 78".

"No es que hagamos una crítica al propio ejercicio de diálogo. Sobre todo lo que denunciamos es que la centralidad no puede ser el diálogo. Y que es un diálogo falso", ya que el Gobierno central rechaza hablar sobre el derecho a la autodeterminación.

MOVILIZACIONES

Ha defendido que ante el juicio haya un "proceso permanente de movilización" para acusar al Estado de vulnerar derechos, por lo que pide al Govern, ERC y JxCat que no impidan esta movilización.

"No entenderíamos que hubiera un ejercicio de desmovilización ni pactos con el Gobierno español en el actual momento", ha añadido, y ha señalado que, según él, es un error pensar que las movilizaciones pueden perjudicar al juicio.

En este sentido, ha explicado que la CUP se está reuniendo con varios agentes para concretar cómo se harán estas movilizaciones y que su objetivo es que el juicio se produzca "con normalidad en la sociedad catalana".

También ha recriminado a ERC y PDeCAT que aún no hayan zanjado el debate sobre si aprobarán o no los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "No entendemos que en una realidad como el inicio del juicio aún se esté planteando ir a amparar los PGE".

El diputado 'cupaire' ha asegurado que es incomprensible que puedan llegar a aprobarlos: "No sabemos que están haciendo ni por qué lo están haciendo".