David Trueba estrenará en el Temporada Alta de Girona su primera obra de teatro 'Los guapos'

"Admiro mucho la escritura teatral, siempre la había intentado hacer", dice

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director David Trueba estrenará en el Festival Temporada Alta 'Los guapos', su primer espectáculo teatral, en el que ha contado con los actores Anna Alarcón y Vito Sanz y que se podrá ver este domingo 17 de noviembre en el Teatre de Salt (Girona) y del 13 de diciembre al 12 de enero en la Sala Beckett de Barcelona.

En rueda de prensa este viernes en Barcelona, Trueba ha explicado que 'Los guapos' narra "parte del momento de reencuentro entre dos personas que han crecido en el mismo barrio y tienen trayectorias distintas, aunque parten del mismo lugar".

Trueba ha explicado que "en un caso genera un sentimiento de culpa y en el otro un resentimiento hacia el mundo" y califica de bonito este enfrentamiento entre los dos personajes, así como las diferentes visiones de un primer amor fallido.

El título, 'Los guapos', es por el sobrenombre que el personaje de Nuria y su hermano tenían en el barrio cuando eran adolescentes, y con esta referencia Trueba quería abordar que "los guapos están acostumbrados a que todo les venga y a veces, cuando se pierde eso, la vida se hace más cuesta arriba".

ENTORNO FAMILIAR

Por su parte, Alarcón ha explicado que conoció más a Trueba en la película 'A este lado del mundo' y ha asegurado que el proceso de trabajar en la obra ha sido muy atento y con respeto hacia la historia: "Trabajar con la persona que ha parido la historia es fácil".

Sobre la obra, ha dicho que también es una muestra de la diferencia de oportunidades de unas personas a otras así como la importancia de la familia: "Ella no tuvo ese espacio de confort, cuando el otro personaje sí. Vuelven a ese pasado cuando todo era posible y esa rabia o rencor coge más fuerza".

En este mismo sentido se ha pronunciado Trueba: "El entorno familiar ayuda a enderezarte ante errores de la juventud. A veces juzgamos con demasiada dureza a las personas que no han tenido las oportunidades que tu has tenido. No culpar a la gente de su destino, porque también se debe a qué precio han pagado sus errores".

"Siempre he pensado que, a veces, la frase de un profesor, la reprimenda de un hermano o un comerciante de tu barrio te redirigen de una forma extraordinaria hacia un lugar", añade.

EXPERIENCIA EN EL TEATRO

Trueba ha afirmado que siempre quiso hacer teatro y que se lo ofrecieron en múltiples ocasiones, aunque aún no había dado el paso: "Siempre contestaba que tenía muchísimas ganas pero que quería que la primera cosa que hiciera en teatro lo hiciera en escrito. Admiro mucho la escritura teatral, siempre la había intentado hacer".

Sobre su experiencia con el teatro, el director se ha mostrado muy satisfecho y asegura que para él era muy importante entrar con humildad: "Hacer una obra con una forma muy de teatro del que a mí más me gusta, muy desnudo, de texto".

Preguntado por si después de esta primera experiencia teatral tiene pensado repetir, Trueba ha dicho que sí y que pensaba que lo habría hecho antes y que esto le hace sentir "un poco culpable por haberlo retrasado".

El director ha señalado que desde un principio se planteó esta obra para el teatro, y sobre si cierra la puerta a llevarla a la gran pantalla ha respondido: "Nunca puedes decirlo del todo, pero me siento muy realizado con las cosas que hago. Una obra de teatro ya es en sí un reto".