Así ha transcurrido el debate de las elecciones de Cataluña en La Sexta

Fernández: "Ha habido perroflautismo contemplativo"

"El problema que hay aquí es que de un tiempo hasta aparte se ha instalado en Cataluña una cultura del no a todo, una especie de perroflautismo contemplativo que se dedica a decir no al turismo, no a la industria, no a la ampliación del aeropuerto, no absolutamente a nada, no a las infraestructuras de agua, yo no sé de qué quieren que vivamos los seres humanos"