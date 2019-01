Una decena de catalanes aspiran a los Premios Goya 2019

Publicado 15/01/2019 10:26:05 CET

Una decena de catalanes, encabezados por el cineasta gerundense Isaki Lacuesta, aspiran a alguna de las estatuillas de los Premios Goya 2019, que se entregarán el próximo 2 de febrero en una gala conducida por Andreu Buenafuente y Sílvia Abril en Sevilla.

Lacuesta aspira a hacerse con la estatuilla a Mejor Director por su último filme, la ficción documental 'Entre dos aguas', que también compite en la categoría de Mejor Película junto a 'Campeones', 'Carmen y Lola', 'El reino' y 'Todos lo saben'.

Los actores Eduard Fernández ('Todos lo saben') y Anna Castillo ('Viaje al cuarto de una madre') podrían hacerse con reconocimientos a Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL, XAVI FONT

El 'thriller' ambientado en la Barcelona de 1921 'La sombra de la Ley', de Dani de la Orden, copa algunas de las nominaciones técnicas como la de Mejor Dirección Artística a cargo de Eduard Grau y la Mejor Música Original, que firma el compositor catalán de origen leridano Xavi Font --nominado a Mejor Canción Original por 'Agallas' en 2010--, junto a Manuel Riveiro.

En el ámbito de la dirección artística también aspira a lograr un reconocimiento Rosa Ros por 'El fotógrafo de Mauthausen' y Balter Gallart por 'Superlópez'.

Desde la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, la catalana Mercè Paloma competirá por la película 'El fotógrafo de Mauthausen', igual que Eduard Vallès lo hará en la de Mejor Dirección de Producción por la misma película, centrada en la figura de Francesc Boix, un fotógrafo catalán y militante comunista que participó en la Guerra Civil luchando en el bando republicano.

GOYA DE HONOR

En la noche de este lunes se ha celebrado en el Teatro Real la tradicional fiesta de nominados, en la que el cineasta y realizador Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador ha recogido el Goya de Honor, un reconocimiento que ha recibido como "algo muy emocionante".

"Siempre me he negado a ese título de maestro, porque me parecía excesivo", ha aseverado Ibáñez Serrador ante las preguntas de los periodistas, que le han recordado los halagos de muchos de los actores y directores asistentes a la fiesta.

