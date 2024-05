Desarrollan un dispositivo sin cables para pacientes en riesgo de muerte súbita

El Clínic de Barcelona ha participado en el estudio internacional para demostrar su eficacia

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínic-Idibaps de Barcelona ha participado en un estudio internacional que demuestra la "eficacia y seguridad" de un nuevo dispositivo sin cables en pacientes con riesgo de muerte súbita, ha informado este jueves en un comunicado.

El ensayo, publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', ha estudiado el uso de un dispositivo inalámbrico formado por un marcapasos y un desfibrilador para tratar a 162 pacientes con arritmias, de los que 20 eran pacientes del Hospital Clínic --el único centro de España en el estudio-- con un seguimiento de seis meses.

Las arritmias son alteraciones en el ritmo normal del corazón, que puede latir demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de forma irregular provocando mareos, falta de aire, dolor en el pecho o desmayos.

La fibrilación y la taquicardia ventriculares son los tipos de arritmias más peligrosos porque pueden llevar a la muerte súbita si no se tratan rápidamente y, hasta ahora se han usado desfibriladores implantables transvenosos o desfibriladores subcutáneos.

TRATAMIENTO TRADICIONAL

El desfibrilador implantable transvenoso o marcapasos, tratamiento tradicional para estas patologías, permite monitorizar el ritmo cardíaco y emite descargas cuando detecta una arritmia, pero puede provocar complicaciones derivadas de los cables intravenosos, como rotura de los cables, infecciones y reacciones adversas al dispositivo.

Estas complicaciones se reducen en el tratamiento con desfibriladores subcutáneos, que son menos invasivos al implantarse bajo la piel, pero no permiten la estimulación para ritmos cardíacos lentos o rápidos.

La investigación ha comprobado que el nuevo sistema sin cables constituido por ambos dispositivo no presenta problemas de comunicación y "permite la estimulación cardíaca en los pacientes con arritmias ventriculares evitando las complicaciones de los sistemas convencionales".

HACIA UN NUEVO TRATAMIENTO

El investigador del Hospital Clínic-Idibaps José M. Tolosana ha explicado que el nuevo dispositivo complementa la función del desfibrilador automático implantable (DAI) y "abre el perfil para implantar a todos los enfermos con arritmias"

Tolosana también ha dicho que, con los resultados del estudio, esperan que en el futuro este nuevo modelo de tratamiento "disminuya las infecciones y los problemas de los electrodos" en los pacientes con estas patologías.

El jefe de la Unidad de Fibrilación Auricular del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (Idibaps), Lluís Mont, ha afirmado que el estudio "tendrá importantes implicaciones clínicas, pues cambiará el paradigma de tratamiento de los pacientes con arritmias ventriculares y riesgo de muerte súbita".

Mont ha explicado que el dispositivo "aún no está en el mercado", pero ha asegurado que el estudio contribuirá a que sea aprobado por las agencias europeas y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).